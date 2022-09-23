Независимая комиссия ООН подтвердила совершение Россией военных преступлений в Украине

Следственная комиссия ООН провела независимое расследование в Украине и сделала первые выводы. В частности, подтвердила, что в находившихся в оккупации населенных пунктах совершали военные преступления. Об этом сообщает AP.

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"Мы обнаружили, очевидно, значительное количество случаев, являющихся военными преступлениями со стороны Российской Федерации", - сказал член комиссии Пабло де Грейфф.

Комиссия, созданная Советом по правам человека в марте, посетили 27 мест и опросили более 150 потерпевших и свидетелей. Следователи обнаружили доказательства большого количества казней, включая тела со связанными руками, перерезанными горлами и огнестрельными ранениями в голову.

Эрик Мозе, возглавляющий Следственную комиссию по Украине, на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве рассказал, что следователи идентифицировали жертв сексуального насилия в возрасте от четырех до 82 лет.

Напомним, ООН в августе создала отдельную группу по расследованию теракта в колонии в Еленовке для расследования гибели украинских военнопленных. Однако, по предварительной информации, ее до сих пор не допустили к месту происшествия.

После масштабного убийства украинских военных пленных в Еленовке российская пропаганда начала кампанию, основная цель которой была обвинить Украину в трагедии. Американский телеканал CNN провел расследование и получил доказательства, опровергающие версию россиян.