ООН создала комиссию по расследованию теракта в Еленовке

Организация Объединенных Наций (ООН) создала группу по расследованию теракта в колонии в Еленовке для расследования гибели украинских военнопленных.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что комиссия пока не может приступить к расследованию, поскольку ситуация на месте происшествия остается опасной для визита представителей ООН.

"Несмотря на то что Россия и Украина требуют независимого расследования, ООН считает, что ситуация вокруг колонии опасна для доступа без надлежащих гарантий", - отметил Стефан Дюжаррик.

Он также объявил о составе группы по расследованию теракта

К возглавившему группу ветерану в отставке генерал-лейтенанту полиции из Бразилии Карлушу Сантушу Крусу присоединились дипломат из Исландии и сотрудник полиции из Нигера.

Отмечается, что комиссия будет устанавливать факты и будет отчитываться об этом Генеральному секретарю ООН.

Напомним, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутериш решил направить миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в оккупированном поселке Еленевка Донецкой области.

После масштабного убийства украинских военных пленных в Еленовке российская пропаганда начала кампанию, основная цель которой была обвинить Украину в трагедии. Американский телеканал CNN провел расследование и получил доказательства, опровергающие версию россиян.