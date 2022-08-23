ООН створила комісію з розслідування теракту в Оленівці

Організація Об'єднаних Націй (ООН) створила групу з розслідування теракту в колонії в Оленівці для розслідування загибелі українських військовополонених.

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Про це повідомляє CNN із посиланням на представника генсека ООН Стефана Дюжарріка.

Він зазначив, що комісія поки не може приступити до розслідування, оскільки ситуація на місці події залишається небезпечною для візиту представників ООН.

"Незважаючи на те, що Росія та Україна вимагають незалежного розслідування, ООН вважає, що ситуація навколо в'язниці небезпечна для доступу без належних гарантій", - зазначив Стефан Дюжаррік.

Він також оголосив про склад групиз розслідування теракту

До ветерана у відставці генерал-лейтенанта поліції з Бразилії Карлуша Сантуша Круса, який очолив групу, приєдналися дипломат з Ісландії та співробітник поліції з Нігеру.

Зазначається, що комісія встановлюватиме факти та звітуватиме про це Генеральному секретарю ООН.

Нагадаємо, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеріш вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії в окупованому селищі Оленівка Донецької області.

Після масштабного вбивства українських військових полонених в Оленівці російська пропаганда розпочала кампанію, основна ціль якої була — звинуватити Україну в трагедії. Американський телеканал CNN провів розслідування та отримав докази, які спростовують версію росіян.