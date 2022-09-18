Эксгумация тел погибших в Изюме продлится не менее 2 недель – мэр

В недавно освобожденном Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел граждан, убитых россиянами, когда город был в оккупации. Этот процесс еще займет около 2 недель, сообщи 18 сентября мэр города Валерий Марченко в эфире телемарафона.

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"Сотрудники ГСЧС и всех служб проводят эксгумацию. Если есть возможность, их идентифицируют, потом всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет продолжаться еще почти 2 недели, потому что захоронений очень много", - сказал Марченко.

Не исключается, что в городе или в его окрестностях есть и другие массовые захоронения людей, которых пытали и убили русские военные или коллаборанты. Сейчас это проверяют соответствующие службы.

Напомним, на месте обнаруженного в деоккупированном Изюме Харьковской области массового захоронения людей обнаружили 450 тел. ЕС был шокирован новостями об этом, посол США ужаснулась и подчеркнула, что это укрепит решимость привлечь РФ к ответственности за ее преступления.

Комментируя это преступление РФ, Президент Владимир Зеленский заявил, что "это должен видеть весь мир".