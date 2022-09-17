Зеленский приравнял пытки рашистами украинцев к нацистским

Зверства рашистов на оккупированных территориях напоминают практику нацистов, сказал в видеообращении в субботу вечером, 17 сентября, президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня в Изюме Харьковской области продолжились эксгумационные работы на месте обнаруженного массового захоронения. Проводятся экспертизы тел. Получены новые доказательства пыток, которые применялись к похороненным там людям", – сказал он.

По его словам, в освобожденных районах Харьковщины найдено уже более десяти застенков в разных городах и поселках. Когда оккупанты убегали, они бросили и аппараты для издевательства.

"Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал! Пытки были повсеместной практикой на оккупированной территории. Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать так же – и на поле боя, и в залах суда", – сказал он.

Зеленский пообещал установить лиц, которые пытали украинцев и "принесли сюда зверства".

Он отметил, что сейчас освобожденные районы Харьковской области наконец-то могут жить. Там уже доставляют продукты, лекарства, возвращается энергообеспечение, привозят пенсии, возобновляется работа транспорта, железной дороги.

По словам президента, "многие российские солдаты поняли, что у них на украинской земле нет никаких шансов, что они будут разбиты. Наиболее умные сдаются в плен, и мы им гарантируем соблюдение всех прав в соответствии с конвенциями", – добавил. он.

Напомним, что в субботу руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности провело осмотр в помещении так называемой "Народной милиции" российских кафиров пгт Казачья Лопань.