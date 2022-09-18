Ексгумація тіл загиблих в Ізюмі триватиме щонайменше 2 тижні – мер

У нещодавно звільненому Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл громадян, яких вбили росіяни, коли місто було в окупації. Цей процес ще займе близько 2 тижнів, повідоми 18 вересня мер міста Валерій Марченко в ефірі телемарафону.

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"Співробітники ДСНС і всіх служб проводять ексгумацію. Якщо є можливість, їх ідентифікують, потім усіх відправляють до Харкова для подальших робіт. Ця робота триватиме ще майже 2 тижні, тому що поховань дуже багато", — сказав Марченко.

Не виключається, що в місті або в його околицях є й інші масові поховання людей, яких катували та вбили російськи військові або колаборанти. Зараз це перевіряють відповідні служби.

Нагадаємо, на місці виявленого в деокупованому Ізюмі Харківської області масового поховання людей виявили 450 тіл. ЄС був шокований новинами про це, посол США вжахнулася та наголосила, що це лише зміцнить рішучість притягнути РФ до відповідальності за її злочини.

Коментуючи цей злочин РФ, Президент Володимир Зеленський заявив, що "це має бачити весь світ".