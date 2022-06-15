ООН будет расследовать дела о депортации украинских детей в Россию

ООН будет расследовать преступления российских оккупантов, совершенный на территории Украины. Речь идет о мародерстве, физическом насилии и вывозе детей на территорию Российской Федерации.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в заявлении комиссии ООН.

Сообщается, что комиссия совершила 10-девный визит в Украину, посетив Киев, Бучу, Ирпень, Харьков и Сумы. Представители ООН встретились с представителями украинского парламента, нескольких министерств и генеральной прокуратуры.

Кроме этого, во время визита представители ООН выслушали внутренне перемещенных лиц, которые ссылались на перемещение людей. Свидетельские показания включали истории уничтожения гражданского имущества; мародерство; заключение, жестокое обращение и исчезновение гражданских лиц, а также сообщения об изнасилованиях и других формах сексуального насилия.

"Комиссия обеспокоена воздействием войны на детей. Она считает необходимым дополнительно расследовать сообщения о предполагаемом переводе детей, помещенных в учреждения на временно оккупированных территориях, в Российскую Федерацию, а также информацию об ускоренном получении гражданства и процессах усыновления некоторых из этих детей", - говорится в сообщении.

По словам члена Комиссии по расследованию Украины Пабло де Грайфа, ООН продолжит процесс сбора доказательств, которые могут служить целям привлечения к ответственности.

"Когда это возможно, идентифицируя физических или юридических лиц, и будет уделять особое внимание нарушениям сексуального характера, прав детей, пожилых людей и других уязвимых групп населения", - подытожил он.

Напомним, что страна-агрессор Россия продолжает вывозить украинских граждан в Россию и на временно оккупированную территорию Украины. По состоянию на 26 мая, известно, что границу с РФ пересекли уже 238 329 детей.