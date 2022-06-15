ООН розслідуватиме справи про депортацію українських дітей до Росії

ООН розслідуватиме злочини російських окупантів, скоєні на території України. Йдеться про мародерство, фізичне насильство та вивезення дітей на територію Російської Федерації.

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Про це йдеться у заяві комісії ООН.

Повідомляється, що комісія здійснила 10-денний візит до України, відвідавши Київ, Бучу, Ірпінь, Харків та Суми. Представники ООН зустрілися з представниками українського парламенту, кількох міністерств та генеральної прокуратури.

Крім того, під час візиту представники ООН вислухали внутрішньо переміщених осіб, які посилалися на переміщення людей. Свідчення включали історії знищення цивільного майна; мародерство; висновок, жорстоке поводження та зникнення цивільних осіб, а також повідомлення про згвалтування та інші форми сексуального насильства.

"Комісія стурбована впливом війни на дітей. Вона вважає за необхідне додатково розслідувати повідомлення про передбачуване переведення дітей, поміщених до закладів на тимчасово окупованих територіях, до Російської Федерації, а також інформацію про прискорене отримання громадянства та процеси усиновлення деяких із цих дітей", - йдеться у повідомленні.

За словами члена комісії з розслідування України Пабло де Грайфа, ООН продовжить процес збирання доказів, які можуть слугувати цілям притягнення до відповідальності.

"Коли це буде можливо, ідентифікуючи фізичних або юридичних осіб, і приділятиме особливу увагу порушенням сексуального характеру, прав дітей, людей похилого віку та інших уразливих груп населення", - підсумував він.

Нагадаємо, що країна-агресор Росія продовжує вивозити українських громадян до Росії та на тимчасово окуповану територію України. Станом на 26 травня відомо, що кордон з РФ перетнули вже 238 329 дітей.