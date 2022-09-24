Туреччина підтримує обмеження права вето в Раді безпеки ООН

Більшість країн-членів Організації Об'єднаних Націй погоджуються з ідеєю її реформування. Анкара також виступає за відміну права "вето" в Раді безпеки ООН.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише турецьке агенство Anadolu.

Міністр наголосив, що більшість країн-членів ООН погоджуються з ідеєю реформування всесвітньої організації.

За його словами, заклик президента Реджепа Тайіпа Ердогана до реформування ООН підтримує дедалі більше світових лідерів і це довела поточна сесія Генеральної асамблеї ООН.

Чавушоглу підкреслив, що дедалі більше політиків заявляють, що "світ більше ніж п'ять постійних членів РБ ООН" .

Заміною праву "вето", на його думку, може стати ухвалення рішень "більшістю голосів".

"Головне в цьому питанні – забезпечити максимальне охоплення та справедливість", - сказав Чавушоглу.

Він також зауважив, що Туреччина й надалі докладатиме зусиль для миру в Україні.

Дипломат висловився також щодо оголошеної раніше президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації у країні.

Чавушоглу заявив, що це рішення не наближає закінчення війни в Україні.

"Ми виступаємо за діалог та переговори за участю президентів двох країн. Негативний вплив війни між РФ та Україною відчувають усі та у всіх областях", - зазначив він.

Глава дипломатії запевнив, що Туреччина й надалі докладатиме всіх зусиль для забезпечення справедливого та довгострокового миру між Москвою та Києвом.

Нагадаємо, що Радбезу ООН входять п'ять постійних членів — Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція — і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето.

Зазначимо, що раніше ідею реформи Ради безпеки ООН із включенням до неї нових постійних членів та обмеженням права вето підтримав президент Франції Емманюель Макрон.

Крім того, президент США Джо Байден підтримав ідею розширення Радбезу ООН та обмеження права вето в ньому.