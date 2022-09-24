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Турция поддерживает ограничение права вето в Совбезе ООН
Большинство стран-членов Организации Объединенных Наций согласны с идеей ее реформирования. Анкара также выступает за отмену права "вето" в Совбезе ООН.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет турецкое агентство Anadolu.
Министр подчеркнул, что большинство стран-членов ООН согласны с идеей реформирования всемирной организации.
По его словам, призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к реформированию ООН поддерживает все больше мировых лидеров, и это доказала текущая сессия Генеральной ассамблеи ООН.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чавушоглу подчеркнул, что все больше политиков заявляют, что "мир - это не пять постоянных членов СБ ООН" .
Заменой праву "вето", по его мнению, может стать принятие решений "большинством голосов".
"Главное в этом вопросе – обеспечить максимальный охват и справедливость", - сказал Чавушоглу.
Он также отметил, что Турция и дальше будет прилагать усилия для мира в Украине.
Дипломат высказался также по поводу объявленной ранее президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране.
Чавушоглу заявил, что это решение не приближает окончание войны в Украине.
"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Отрицательное влияние войны между РФ и Украиной испытывают все и во всех областях", - отметил он.
Глава дипломатии заверил, что Турция и дальше будет прилагать все усилия для обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом.
Напомним, что в Совбез ООН входит пять постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.
Отметим, что ранее идею реформы Совбеза ООН с включением в нее новых постоянных членов и ограничением права вето поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Кроме того, президент США Джо Байден поддержал идею расширения Совбеза ООН и ограничения права вето в нем.