Макрон выступил за реформу Совета Безопасности ООН и ограничение права вето

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею реформы Совбеза Организации Объединенных Наций. Он предлагает включить в нее новых постоянных членов и ограничить право вето.

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Об этом он заявил во время всеобщих дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет Укринформ.

"Мне хотелось бы, чтобы мы наконец-то занялись реформой Совета безопасности, чтобы она была более представительной, чтобы работали новые постоянные члены. И чтобы она действительно могла играть свою роль, ограничивая использование права вето в случае массовых преступлений", - отметил Макрон.

Он призвал членов ООН к действиям, чтобы Россия отказалась от войны против Украины.

Речь идет не о том, чтобы выбрать лагерь между Востоком и Западом или Севером и Югом этого конфликта", - отметил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что молчащие сегодня "становятся сообщниками современного империализма и цинизма".

"Наши ценности универсальны, поэтому они никогда не должны стоять на службе силы, которая нарушает эти принципы. В последние годы мы очень либерально поступаем с этими ценностями, и это ошибка", - отметил французский лидер.

По его словам, единственное, что может гарантировать мир, это уважение к национальному суверенитету и неприкосновенности границ.

"Когда я слышу, что Россия говорит о том, что она готова работать над новыми формами сотрудничества, над новым геопорядком без гегемонии, это звучит замечательно. Но исходя из чего? Завоевания соседа? Пренебрежение принципами, которые не нравятся? Кто сегодня ведет себя как гегемон ? Разве не Россия?", - подытожил Макрон.

Отметим, 20 сентября начались всеобщие дебаты 77-й сессии Генассамблеи ООН, где выступают лидеры государств, главы правительств, руководители внешнеполитических ведомств стран-членов.

Напомним, Соединенные Штаты также выступают за реформу Совета Безопасности ООН, в частности, по использованию ее членами права вето.

Напомним, что Совбез ООН входит пять постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.

Отметим, в Верховной Раде призывают на необходимости исследования незаконности занятия Российской Федерацией места СССР в Совбезе ООН и в самой организации.