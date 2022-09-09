Росію можуть позбавити права вето у Радбезі ООН

Сполучені Штати виступають за реформу Ради Безпеки ООН, зокрема — щодо використання її членами права вето.

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Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, пише "Європейська правда".

Вона наголосила, що країна-агресор Росія завдала удару по самій основі статуту Організації.

"Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв’язала відкриту війну замість домовлятися про мир", — зазначила Томас-Грінфілд.

За її словами, США посилять зусилля з реформи Ради Безпеки. Ідеться зокрема про запровадження порядку, за яким постійні члени мають пояснювати причини накладення вето всій Генеральній Асамблеї.

За словами Томас-Грінфілд, будь-який постійний член, котрий використовує право вето для захисту власних актів агресії, втрачає моральний авторитет і має за це нести відповідальність. Вона нагадала, що з 2009 року Росія наклала 26 вето, до 12 з яких приєднався Китай.

"Рада Безпеки також повинна краще відображати глобальну реальність і враховувати географічне представництво. Ми не повинні підтримувати застарілий статус-кво. Натомість ми маємо виявити гнучкість для компромісу в ім’я відповідальності", – додала постпред США.

Томас-Грінфілд також анонсувала консультації за участі президента США Джо Байден, державного секретаря Ентоні Блінкена "про критичні питання про реформу Радбезу та інших органів ООН".

Нагадаємо, що Радбезу ООН входять п'ять постійних членів — Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція — і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето.

Зазначимо, у Верховній Раді закликають на необхідності дослідження незаконності зайняття Російською Федерацією місця СРСР в Раді безпеки ООН і в самій організації.