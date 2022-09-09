Россию могут лишить права вето в Совбезе ООН

Соединенные Штаты выступают за реформу Совета Безопасности ООН, в частности, по использованию ее членами права вето.

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Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет "Европейская правда".

Она подчеркнула, что страна-агрессор Россия нанесла удар по самой основе уставу Организации.

"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире", — отметила Томас-Гринфилд.

По ее словам, США поднимают вопрос о реформе Совета Безопасности. Речь идет, в частности, о введении порядка, согласно которому постоянные члены должны объяснять причины наложения вето всей Генеральной Ассамблее.

По словам Томас-Гринфилд, любой постоянный член, использующий право вето для защиты собственных актов агрессии, теряет моральный авторитет и должен нести за это ответственность. Она напомнила, что с 2009 года Россия наложила 26 вето, к 12 из которых присоединился Китай.

"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", - добавила постпред США.

Томас-Гринфилд также анонсировала консультации с участием президента США Джо Байдена, государственного секретаря Энтони Блинкена "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН".

Напомним, что Совбез ООН входит пять постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.

Отметим, в Верховной Раде призывают на необходимость исследования незаконности занятия Российской Федерацией места СССР в Совбезе ООН и в самой организации.