Министры по делам ЕС стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе 20 сентября обсуждают отмену права отдельных стран налагать вето на санкции против России. Об этом пишет издание Politico.

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Издание пишет, что министры по делам ЕС 20 сентября собрались на встречу в Брюсселе, чтобы обсудить предложения отменить или ограничить правило единодушия по внешней политике, которое предоставляет каждой стране-члену блока право вето по таким вопросам, как санкции против России.

"Я весьма оптимистична по поводу того, что можно добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством", — заявила 19 сентября журналистам государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман.

Она добавила, что министры планируют очертить области, где отмена права вето могла бы стать возможной. Особенно в области общей внешней и политики безопасности, где реакция всего блока на действия России останавливалась одним из членов.

"Я думаю, это не должно мешать нам действовать в будущем", - добавила Люрман.

Люрманн отметила, что Германия выступает за внедрение такового механизма. Другие страны, такие как Франция, Дания, Швеция, Нидерланды и Италия, также поддержали идею перехода к голосованию квалифицированным большинством по некоторым вопросам внешней политики.

Издание отмечает, что страны должны проголосовать единогласно, чтобы отказаться от правила единодушия.

"Другими словами: Венгрия и такие страны, как Греция и Кипр, опасающиеся санкций против судоходной отрасли, всегда могут заблокировать такое изменение правил. Дипломаты говорят, что путь вперед может заключаться в предоставлении таким странам гарантий или исключений, чтобы защитить их основные национальные интересы. .Люрман выступал за небольшие постепенные изменения правил голосования в ЕС по конкретным вопросам", - пишет Politico.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не должен рассматривать новый пакет санкций против России

Венгрия рискует потерять место в Евросоюзе, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора РФ и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.

Помимо этого Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.

Напомним также, Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Венгрии по "подрыву европейских ценностей".