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В ЕС хотят отменить "принцип единогласия" по санкциям против России
Министры по делам ЕС стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе 20 сентября обсуждают отмену права отдельных стран налагать вето на санкции против России. Об этом пишет издание Politico.
Издание пишет, что министры по делам ЕС 20 сентября собрались на встречу в Брюсселе, чтобы обсудить предложения отменить или ограничить правило единодушия по внешней политике, которое предоставляет каждой стране-члену блока право вето по таким вопросам, как санкции против России.
"Я весьма оптимистична по поводу того, что можно добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством", — заявила 19 сентября журналистам государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман.
Она добавила, что министры планируют очертить области, где отмена права вето могла бы стать возможной. Особенно в области общей внешней и политики безопасности, где реакция всего блока на действия России останавливалась одним из членов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Я думаю, это не должно мешать нам действовать в будущем", - добавила Люрман.
Люрманн отметила, что Германия выступает за внедрение такового механизма. Другие страны, такие как Франция, Дания, Швеция, Нидерланды и Италия, также поддержали идею перехода к голосованию квалифицированным большинством по некоторым вопросам внешней политики.
Издание отмечает, что страны должны проголосовать единогласно, чтобы отказаться от правила единодушия.
"Другими словами: Венгрия и такие страны, как Греция и Кипр, опасающиеся санкций против судоходной отрасли, всегда могут заблокировать такое изменение правил. Дипломаты говорят, что путь вперед может заключаться в предоставлении таким странам гарантий или исключений, чтобы защитить их основные национальные интересы. .Люрман выступал за небольшие постепенные изменения правил голосования в ЕС по конкретным вопросам", - пишет Politico.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не должен рассматривать новый пакет санкций против России
Венгрия рискует потерять место в Евросоюзе, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора РФ и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.
Помимо этого Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.
Напомним также, Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Венгрии по "подрыву европейских ценностей".