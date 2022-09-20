В ЄС хочуть скасувати "принцип одноголосності" щодо санкцій проти Росії

Міністри у справах ЄС країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі 20 вересня, обговорюють скасування права окремих країн накладати вето на санкції проти Росії. Про це пише видання Politico.

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Видання пише, що міністри у справах ЄС 20 вересня зібралися на зустріч у Брюсселі, шоб обговорити пропозиції скасувати чи обмежити правило одностайності з питань зовнішньої політики, яке надає кожній країні-члену блоку право вето з таких питань, як санкції проти Росії.

"Я вельми оптимістична щодо того, що можна досягти прогресу у питанні голосування кваліфікованою більшістю", — заявила 19 вересня журналістам державний міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрман.

Вона додала, що міністри планують окреслити області де скасування права вето могло б стати можливим. Особливо в галузі загальної зовнішньої та безпекової політики де реакція всього блоку на дії Росії зупинялася одним з членів.

"Я думаю це не повинно заважати нам діяти в майбутньому", - додала Люрман.

Люрманн зазначила, що Німеччина виступає за використання такого механизму. Інші країни, такі як Франція, Данія, Швеція, Нідерланди та Італія також підтримали ідею переходу до голосування кваліфікованою більшістю з деяких питань зовнішньої політики.

Видання зазначає, що країни повинні проголосувати одноголосно, щоб відмовитися від правила одностайності.

"Іншими словами: Угорщина та такі країни, як Греція та Кіпр, які побоюються санкцій проти судноплавної галузі, завжди можуть заблокувати таку зміну правил. Дипломати кажуть, що шлях уперед може полягати у наданні таким країнам гарантій чи винятків, щоб захистити їхні основні національні інтереси. Люрман виступав за невеликі поступові зміни правил голосування в ЄС з конкретних питань", - пише Politico.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський союз не повинен розглядати новий пакет санкцій проти Росії

Угорщина ризикує втратити місце в Євросоюзі, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора РФ і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

Крім цього Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні.

Нагадаємо також, Європейський парламент засудив "навмисні та систематичні зусилля" уряду Угорщину щодо "підриву європейських цінностей".