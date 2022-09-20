Угорщина виступила проти нового пакету санкцій щодо Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський союз не повинен розглядати новий пакет санкцій проти Росії. Про це пише Reuters.

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"ЄС повинен... перестати згадувати про 8-й пакет санкцій, повинен перестати окреслювати міри, котрі ще більше посилять енергетичну кризу", - Сказав Сійярто.

Нагадаємо, Угорщина ризикує втратити місце в Євросоюзі, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора РФ і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

Крім цього Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні.

Нагадаємо також, Європейський парламент засудив "навмисні та систематичні зусилля" уряду Угорщину щодо "підриву європейських цінностей".