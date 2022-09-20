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Угорщина виступила проти нового пакету санкцій щодо Росії
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський союз не повинен розглядати новий пакет санкцій проти Росії. Про це пише Reuters.
"ЄС повинен... перестати згадувати про 8-й пакет санкцій, повинен перестати окреслювати міри, котрі ще більше посилять енергетичну кризу", - Сказав Сійярто.
Нагадаємо, Угорщина ризикує втратити місце в Євросоюзі, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора РФ і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.
Крім цього Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо також, Європейський парламент засудив "навмисні та систематичні зусилля" уряду Угорщину щодо "підриву європейських цінностей".