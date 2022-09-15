Європарламент засудив відступ Угорщини від демократії до "гібридного" режиму, закликавши тиснути на неї фінансово

Європейський парламент засудив "навмисні та систематичні зусилля" уряду Угорщину щодо "підриву європейських цінностей". Відповідний звіт було схвалено 433 депутатами при 123 голосах проти та 28 утриманих, повідомляється на сайті органу.

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Зазначається, що цей документ заснований на звіті, яким Європарламент ще у 2018 році ініціював процедуру за статтею 7 договорів ЄС (процедура припинення дії певних прав держави-члена), щоб скласти огляд подій у 12 сферах, які викликають занепокоєння європарламентарів.

"Таким чином, це демонструє, як цінності, закріплені у статті 2 договорів ЄС, включаючи демократію та основні права в країні, ще більше погіршилися з 2018 року через навмисні та систематичні зусилля угорського уряду та посилюються бездіяльністю ЄС", - зазначили в Європарламенті.

Депутати також висловили жаль у зв'язку з нездатністю Європейської ради досягти суттєвого прогресу у протидії відступу Угорщини від демократії.

Вони наголошують, що стаття 7(1) не вимагає одностайності серед держав-членів для виявлення явного ризику серйозного порушення цінностей ЄС, а також для надання конкретних рекомендацій та встановлення термінів для них.

Також заявлено, що будь-яка подальша затримка ЄС у діях відповідно до статті 7 для захисту європейських цінностей щодо Угорщини буде рівнозначною порушенням принципу верховенства права самою Єврорадою.

Вказано, що саме відсутність рішучих дій ЄС сприяла виникненню в Угорщині "гібридного режиму виборчої автократії", тобто конституційної системи, де відбуваються вибори, але відсутня повага до демократичних норм і стандартів.

Депутати Європарламенту також закликали Європейську комісію повною мірою використати в цьому контексті всі інструменти, які є в її розпорядженні, зокрема бюджетне регулювання.

"У той час, коли цінності ЄС перебувають під особливою загрозою через війну Росії проти України та її дії проти ЄС, вони закликають Єврокомісію утримуватися від затвердження Плану відновлення та стійкості для Угорщини, поки та повністю не виконає всі відповідні рекомендації і не виконає все відповідні рішення Суду ЄС та Європейського суду з прав людини", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вони закликали виключити з фінансування ті програми, які сприяють нецільовому використанню коштів ЄС або порушенням верховенства закону, а також суворо застосовувати регуляторні норми ЄС для боротьби з нецільовим використанням європейських грошей з політичних мотивів.

"Через чотири роки після звіту, який започаткував процес за статтею 7, депутати Європарламенту, як і раніше, стурбовані кількома політичними аспектами, що стосуються демократії та основних прав в Угорщині", - додають в ЄП.

Серед таких називаються функціонування конституційної та виборчої системи, незалежність судової влади, корупція та конфлікти інтересів, свобода вираження поглядів, у тому числі у питанні ЗМІ.

"Академічна свобода, свобода віросповідання, свобода об'єднань, право на рівне ставлення, включаючи права ЛГБТІК, права меншин, а також права мігрантів, осіб, які шукають притулку, та біженців також є проблематичними", - вважають євродепутати.

Як підкреслила у своїй заяві доповідач Європарламенту щодо ситуації в Угорщині представниця Франції Гвендолін Дельбос-Корфілд (фракція "Зелені - Європейський вільний альянс"), висновки цієї доповіді про те, що Угорщина не є демократією, "ясні та безповоротні".

"Для Європарламенту як ніколи важливо було зайняти цю позицію з огляду на тривожні темпи відступу від верховенства закону в Угорщині. Крім визнання авторитарної стратегії партії "Фідес", переважна більшість депутатів, які підтримують цю позицію в ЄП, безпрецедентна. Це має стати тривожним дзвінком для Ради та Комісії", - наголосила вона.

Зазначимо, що на чергових парламентських виборах 3 квітня консервативна партія "Фідес", очолювана прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, вчетверте поспіль здобула переконливу перемогу, здобувши понад 53% голосів та дві третини місць у парламенті. Таким чином, уряд Орбана отримав мандат на перебування при владі ще на чотири роки (загалом - 16 років).

Нагадаємо при цьому, що напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Єврокомісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com