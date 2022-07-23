МЗС України: Заяви Орбана щодо санкцій проти РФ - класичний приклад російської пропаганди

У Міністерстві закордонних справ незадоволені останніми заявами прем‘єр-міністра Угорщини щодо нібито недієвості міжнародних санкцій проти Росії. Про це написав на своїй сторінці у Facebook спікер відомства Олег Ніколенко.

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"ЗМІ: "Прем‘єр-міністр Угорщини: Санкції не похитнули Москву, а Європа знаходиться в політичній та економічній кризі". На другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви, де він просив збільшити об‘єми постачання російського газу, прем‘єр-міністр Віктор Орбан поновив риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ. "Санкції не похитнули Росію" - класичний приклад російської пропаганди", - вказав він.

Дипломат зазначив, що санкції є ефективними і суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України, а надання Україні зброї "рятує життя українців". За його словами, якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації та не намагалися би їх зупинити.

"Важливо називати речі своїми іменами: Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну Росії. РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі - захмарними цінами на газ. Це все - елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах", - підкреслив Ніколенко.

Він додав, що без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільністі ні в Угорщині, ні в Європі загалом. З огляду на це стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини.

"Заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити. Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях. Марно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Кремль вгамувати свої агресивні апетити", - написав спікер МЗС.

Дипломат вказав, що Україна вдячна європейським партнерам за "непоступливу позицію" і висловив впевненість, що разом вони обов‘язково переможуть Росію, "навіть попри побоювання глави угорського уряду, що російська армія має "асиметричну перевагу".

Зазначимо, що 21 липня Європейський союз остаточно затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії, що включає ембарго на золото (окрім ювелірних виробів). При цьому стало відомо, що Франція та кілька інших країн заблокували введення ЄС санкцій проти найбільшого в світі виробника титану - російської компанії "ВСМПО-Авісма".

Позиція ж Угорщини, що входить до ЄС, полягає в тому, що союзу слід припинити розширювати санкції проти РФ через ведення нею війни проти України, а натомість працювати над переговорами про перемир'я.

Джерело фото: ua.depositphotos.com