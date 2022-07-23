МИД Украины: Заявления Орбана по санкциям против РФ – классический пример российской пропаганды

В Министерстве иностранных дел недовольны последними заявлениями премьер-министра Венгрии о якобы недействительности международных санкций против России. Об этом написал на своей странице в Facebook спикер ведомства Олег Николенко.

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"СМИ: "Премьер-министр Венгрии: Санкции не пошатнули Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе". На второй день после визита министра иностранных дел Венгрии в Москву, где он просил увеличить объемы поставок российского газа, премьер-министр Виктор Орбан возобновил риторику о неэффективности санкций ЕС против РФ. "Санкции не пошатнули Россию" - классический пример российской пропаганды", - указал он.

Дипломат отметил, что санкции эффективны и существенно уменьшили способность российской военной машины вести войну против Украины, а предоставление Украине оружия "спасает жизнь украинцев". По его словам, если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для их дискредитации и не пытались остановить их.

"Важно называть вещи своими именами: Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России. РФ наносит удары по Украине крылатыми ракетами, а по Европе - заоблачными ценами на газ. Это все - элементы одного российского плана, который имеет цели подорвать мир и благополучие в европейских странах", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Учитывая это, стратегия Европы должна основываться на совместных решительных действиях и единстве, которые помогут остановить войну и привлечь Россию к ответственности за ее преступления.

"Закрывая глаза на преступления России в Украине, мир в Европе не восстановить. Путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях. Не стоит надеяться, что уступки или задабривание будут побуждать Кремль унять свои агрессивные аппетиты", - написал спикер МИД.

Дипломат указал, что Украина благодарна европейским партнерам за "неуступчивую позицию" и выразил уверенность, что вместе они обязательно победят Россию, "даже, несмотря на опасения главы венгерского правительства, что российская армия имеет "асимметричное преимущество".

Отметим, что 21 июля Европейский союз окончательно утвердил седьмой пакет санкций против России, включающий эмбарго на золото (кроме ювелирных изделий). При этом стало известно, что Франция и несколько других стран заблокировали введение ЕС санкций против крупнейшего в мире производителя титана – российской компании "ВСМПО-Ависма".

Позиция же Венгрии, входящей в ЕС, заключается в том, что союзу следует прекратить расширять санкции против РФ из-за ведения ею войны против Украины, а работать над переговорами о перемирии.

Источник фото: ua.depositphotos.com