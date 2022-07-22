ЕС убрал из санкционного списка крупнейшего производителя титана из РФ

Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего производителя титана в мире - российской компании "ВСМПО-Ависма".

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Франция и несколько других стран выступили против включения "ВСМПО-Ависма" в седьмой пакет санкций, поскольку опасаются, что Россия может в ответ прекратить экспорт титана в Европу.

Отмечается, что "ВСМПО-Ависма" является важным поставщиком титана для Airbus SE, французского производителя коммерческих самолетов.

Издание подчеркивает, что Россия является источником почти половины титана для мировой аэрокосмической промышленности. Европейский производитель самолетов сам покупает около 65% своего титана у российской компании.

При этом титан является относительно небольшим источником дохода для экономики РФ. Так, в 2020 году его экспорт принес России 415 миллионов долларов.

"ВСМПО-Ависма" сначала была среди компаний в новом пакете санкций, так как она поставляет материалы для российских реактивных истребителей, которые страна-агрессор использует в войне в Украине.

"Нет смысла налагать санкции на Россию по титану, потому что для России это малый бизнес. Те, против кого мы будем вводить санкции, – это мы сами. Ни США, ни Европа, ни другие не хотели вводить санкции против "ВСМПО-Ависма". Это не имело бы смысла", – заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори.

Напомним, 21 июля страны Европейского Союза ввели седьмой пакет санкций против России, в который вошел запрет на импорт российского золота.