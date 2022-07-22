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ЄС прибрав із списку санкцій найбільшого виробника титану з РФ
Євросоюз заблокував пропозицію запровадити санкції проти найбільшого виробника титану у світі - російської компанії "ВСМПО-Авісма".
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Як пише видання, Франція та кілька інших країн виступили проти включення "ВСМПО-Авісма" до сьомого пакету санкцій, оскільки побоюються, що Росія може у відповідь припинити експорт титану до Європи.
Наголошується, що "ВСМПО-Авісма" є важливим постачальником титану для Airbus SE, французького виробника комерційних літаків.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Видання наголошує, що Росія є джерелом майже половини титану для світової аерокосмічної промисловості. Європейський виробник літаків сам купує близько 65% свого титану у російської компанії.
При цьому титан є незначним джерелом доходу економіки РФ. Так, к 2020 році його експорт приніс Росії 415 мільйонів доларів.
"ВСМПО-Авісма" спочатку була серед компаній у новому пакеті санкцій, оскільки вона постачає матеріали для російських реактивних винищувачів, які країна-агресор використовує у війні в Україні.
"Немає сенсу накладати санкції на Росію по титану, тому що для Росії це малий бізнес. Ті, проти кого ми вводитимемо санкції, – це ми самі. Ні США, ні Європа, ні інші не хотіли вводити санкції проти "ВСМПО-Авісма". Це не мало б сенсу", - заявив генеральний директор Airbus Гійом Форі.
Нагадаємо, 21 липня країни Європейського Союзу запровадили сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота.