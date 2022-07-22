ЄС прибрав із списку санкцій найбільшого виробника титану з РФ

Євросоюз заблокував пропозицію запровадити санкції проти найбільшого виробника титану у світі - російської компанії "ВСМПО-Авісма".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як пише видання, Франція та кілька інших країн виступили проти включення "ВСМПО-Авісма" до сьомого пакету санкцій, оскільки побоюються, що Росія може у відповідь припинити експорт титану до Європи.

Наголошується, що "ВСМПО-Авісма" є важливим постачальником титану для Airbus SE, французького виробника комерційних літаків.

Видання наголошує, що Росія є джерелом майже половини титану для світової аерокосмічної промисловості. Європейський виробник літаків сам купує близько 65% свого титану у російської компанії.

При цьому титан є незначним джерелом доходу економіки РФ. Так, к 2020 році його експорт приніс Росії 415 мільйонів доларів.

"ВСМПО-Авісма" спочатку була серед компаній у новому пакеті санкцій, оскільки вона постачає матеріали для російських реактивних винищувачів, які країна-агресор використовує у війні в Україні.

"Немає сенсу накладати санкції на Росію по титану, тому що для Росії це малий бізнес. Ті, проти кого ми вводитимемо санкції, – це ми самі. Ні США, ні Європа, ні інші не хотіли вводити санкції проти "ВСМПО-Авісма". Це не мало б сенсу", - заявив генеральний директор Airbus Гійом Форі.

Нагадаємо, 21 липня країни Європейського Союзу запровадили сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота.