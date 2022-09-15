Европарламент осудил отступление Венгрии от демократии к "гибридному" режиму, призвав давить на нее финансово

Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Венгрию по "подрыву европейских ценностей". Соответствующий отчет был одобрен 433 депутатами при 123 голосах против и 28 воздержавшихся, сообщается на сайте органа.

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Отмечается, что нынешний документ основан на отчете, которым Европарламент еще в 2018 году инициировал процедуру по статье 7 договоров ЕС (процедура приостановления действия определенных прав государства-члена), чтобы составить обзор событий в 12 областях, вызывающих озабоченность европарламентариев.

"Таким образом, это демонстрирует, как ценности, закрепленные в статье 2 договоров ЕС, включая демократию и основные права в стране, еще больше ухудшились с 2018 года из-за преднамеренных и систематических усилий венгерского правительства и усугубляются бездействием ЕС", - указали в Европарламенте.

Депутаты также выразили сожаление в связи с неспособностью Европейского совета добиться существенного прогресса в противодействии отступлению Венгрии от демократии.

Они подчеркивают, что статья 7(1) не требует единогласия среди государств-членов для выявления явного риска серьезного нарушения ценностей ЕС, а также для выдачи конкретных рекомендаций и установления сроков для них.

Также заявлено, что любая дальнейшая задержка ЕС в действиях в соответствии со статьей 7 для защиты европейских ценностей в отношении Венгрии будет равносильна нарушению принципа верховенства права самим Евросоветом.

Указано, что именно отсутствие решительных действий ЕС способствовало возникновению в Венгрии "гибридного режима избирательной автократии", то есть конституционной системы, в которой проходят выборы, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам.

Депутаты Европарламента также призвали Европейскую комиссию в полной мере использовать в этом контексте все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, в частности бюджетное регулирование.

"В то время, когда ценности ЕС находятся под особой угрозой из-за войны России против Украины и ее действий против ЕС, они призывают Еврокомиссию воздерживаться от утверждения План восстановления и устойчивости для Венгрии, пока та полностью не выполнит все соответствующие рекомендации и не выполнит все соответствующие решения Суда ЕС и Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, они призвали исключить из финансирования те программы, которые способствуют нецелевому использованию средств ЕС или нарушениям верховенства закона, а также более строго применять регуляторные нормы ЕС для борьбы с нецелевым использованием европейских денег по политическим мотивам.

"Спустя четыре года после отчета, положившего начало процессу по статье 7, депутаты Европарламента по-прежнему обеспокоены несколькими политическими аспектами, касающимися демократии и основных прав в Венгрии", - добавляют в ЕП.

Среди таковых называются функционирование конституционной и избирательной системы, независимость судебной власти, коррупция и конфликты интересов, свобода выражения мнений, в том числе в вопросе СМИ.

"Академическая свобода, свобода вероисповедания, свобода объединений, право на равное обращение, включая права ЛГБТИК, права меньшинств, а также права мигрантов, лиц, ищущих убежища, и беженцев также являются проблематичными", - считают евродепутаты.

Как подчеркнула в своем заявлении докладчик Европарламента по ситуации в Венгрии представительница Франции Гвендолин Дельбос-Корфилд (фракция "Зеленые - Европейский свободный альянс"), выводы данного доклада, о том, что Венгрия не является демократией, "ясны и бесповоротны".

"Для Европарламента как никогда важно было занять эту позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства закона в Венгрии. Помимо признания авторитарной стратегии партии "Фидес", подавляющее большинство депутатов, поддерживающих эту позицию в ЕП, беспрецедентно. Это должно стать тревожным звонком для Совета и Комиссии", - подчеркнула она.

Отметим, что на очередных парламентских выборах 3 апреля консервативная партия "Фидес", возглавляемая премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в четвертый раз подряд одержала убедительную победу, получив более 53% голосов и две трети мест в парламенте. Таким образом, правительство Орбана получило мандат на нахождение у власти еще на четыре года (совокупно - 16 лет).

Напомним при этом, что накануне в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.

Источник фото: ua.depositphotos.com