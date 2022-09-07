Венгрия требует от ЕС снять санкции с трех российских олигархов

Будапешт предъявил Брюсселю требование исключить из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов и чиновников ЕС.

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До 15 сентября Евросоюз должен продлить санкции против попавших под санкции лиц после начала войны России в Украине, иначе они потеряют силу. Внутри блока это продолжение рассматривалось как техническая формальность, как это было с предыдущими санкциями против России из-за Украины с 2014 года.

Но вдруг Венгрия усложнила этот процесс, заявив, что требует снять санкции с трех российских олигархов.

В то же время представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что ЕС примет совместное решение по списку санкций.

"Санкционные списки ЕС постоянно пересматриваются, и постоянно возникают опасения относительно того, что включение определенных лиц или организаций в список санкций недостаточно обосновано", — написал он в Twitter.

Известно, что такие заявления Будапешта возмутили другие страны ЕС, которые еще недавно шли на уступки венгерскому лидеру Виктору Орбану по поводу запрета на импорт российской нефти.

Накануне Будапешт заявлял, что "ЕС следует прекратить расширять санкции против страны-агрессора России из-за войны".

Кроме того, когда страны ЕС пытаются уменьшить свою газовую зависимость от РФ, ища новые источники поставок, Венгрия открыто заявляет, что ни при каких обстоятельствах не откажется от российского газа, несмотря на то, что это один из источников финансирования войны против Украины.