Венгрия подписала соглашение с "Газпромом" о дополнительных поставках газа

Венгрия подписала соглашение с российским монополистом "Газпромом" о дополнительных поставках газа с 1 сентября. Об этом 31 августа в Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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"Газпром" увеличит ежедневные дополнительные поставки газа в дополнение к существующему долгосрочному соглашению до максимума 5,8 миллиона кубометров в сутки с 1 сентября против 2,6 миллиона кубометров в сутки, поставленных в августе.

РФ начала увеличивать поставки газа в Венгрию в начале августа Тогда стороны договорились добавить объемы к ранее согласованным.

Согласно соглашению, подписанному в 2021 году, Венгрия получала 3,5 миллиарда кубометров российского газа в год через Болгарию и Сербию. Соглашение с "Газпромом" было подписано на 15 лет.



Когда страны ЕС пытаются снизить свою газовую зависимость от РФ и ищут новые источники поставок, Венгрия открыто заявляет, что ни при каких обстоятельствах не откажется от российского газа, несмотря на то, что это один из источников финансирования войны против Украины.

В частности, Будапешт заявлял, что "ЕС следует прекратить расширять санкции против страны-агрессора России из-за войны".