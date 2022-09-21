Макрон виступив за реформу Ради Безпеки ООН та обмеження право вето

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ідею реформи Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Він пропонує включити до неї нових постійних членів та обмежити право вето.

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Про це він заявив під час загальних дебатів 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, пише Укрінформ.

"Мені хотілося б, щоб ми нарешті зайнялися реформою Ради безпеки, аби вона була більш представницькою, аби працювали нові постійні члени. І щоб вона справді могла грати свою роль, обмежуючи використання права вето у разі масових злочинів", - зауважив Макрон.

Він закликав членів ООН до дій, щоб Росія відмовилася від війни проти України.

"Ідеться не про те, щоб обрати табір між Сходом і Заходом чи Північчю та Півднем. Ідеться про відповідальність усіх, хто поважає Статут ООН і нашу найбільшу цінність та добро - мир. Оскільки, окрім війни, йдеться про розкол світу внаслідок прямих та непрямих наслідків цього конфлікту", - зазначив президент Франції.

Макрон, підкреслив, що ті, хто мовчить сьогодні, "стають спільниками сучасного імперіалізму та цинізму".

"Наші цінності універсальні, саме тому вони ніколи не повинні стояти на службі сили, яка порушує ці принципи. В останні роки ми дуже ліберально чинимо з цими цінностями, і це помилка", - зазначив французький лідер.

За його словами, єдине, що може гарантувати мир, це повага до національного суверенітету та недоторканності кордонів.

"Коли я чую, що Росія говорить про те, що вона готова працювати над новими формами співробітництва, над новим геопорядком без гегемонії, це звучить чудово. Але виходячи із чого? Захоплення сусіда? Зневажання принципів, які не подобаються? Хто сьогодні поводиться як гегемон? Хіба не Росія?", - підсумував Макрон.

Зазначимо, 20 вересня розпочалися загальні дебати 77-ї сесії Генасамблеї ООН, де виступають лідери держав, глави урядів, керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів.

Нагадаємо, Сполучені Штати також виступають за реформу Ради Безпеки ООН, зокрема — щодо використання її членами права вето.

Нагадаємо, що Радбезу ООН входять п'ять постійних членів — Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція — і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето.

Зазначимо, у Верховній Раді закликають на необхідності дослідження незаконності зайняття Російською Федерацією місця СРСР в Раді безпеки ООН і в самій організації.