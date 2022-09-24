США ніколи не визнають анексію українських територій, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що його країна ніколи не визнає анексію територій України Росією та пообіцяв нові санкції проти РФ.

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Заява Байдена опублікована на сайті Білого дому.

За словами Байдена, у США засуджують так звані «референдуми», називаючи їх бутафорією.

"Російські "референдуми" – це бутафорія, фальшивий привід для спроб анексії частин України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема статуту Організації Об'єднаних Націй", – заявив Байден.

Водночас він наголосив, що США ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України.

"США відкидають будь-які сфабриковані результати, які оголосить Росія, а також продовжать підтримувати Україну та надавати їй допомогу у забезпеченні безпеки, щоб допомогти протистояти повномасштабному вторгненню РФ", - підкреслив Байден.

Він зауважив, що США й надалі працюватиме з союзниками над додатковими швидкими та суворими економічними санкціями проти РФ.

Зазначимо, з 23-27 вересня Росія проводить на окупованих територіях України так званий "референдум" за приєднання до РФ.

Нагадаємо, США вже отримали дані про те, як Росія збирається маніпулювати результатами фейкових референдумів на окупованих теріторіях України, а також про конкретні цифри, які мають бути оголошені росіянами після їх проведення.