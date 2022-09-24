США никогда не признают аннексию украинских территорий, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не признает аннексию территории Украины Россией и пообещал новые санкции против РФ.

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Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

По словам Байдена, в США осуждают так называемые "референдумы", называя их бутафорией.

"Русские "референдумы" – это бутафория, фальшивый повод для попыток аннексии частей Украины силой, являющейся вопиющим нарушением международного права, в частности устава Организации Объединенных Наций", – заявил Байден.

В то же время он подчеркнул, что США никогда не признают украинскую территорию чем-либо другим, кроме как частью Украины.

"США исключают любые сфабрикованные результаты, которые объявит Россия, а также продолжат поддерживать Украину и оказывать ей помощь в обеспечении безопасности, чтобы помочь противостоять полномасштабному вторжению РФ", - подчеркнул Байден.

Он отметил, что США и дальше будет работать с союзниками над дополнительными быстрыми и строгими экономическими санкциями против РФ.

Отметим, что с 23-27 сентября Россия проводит на оккупированных территориях Украины так называемый "референдум" за присоединение к РФ.

Напомним, США уже получили данные о том, как Россия собирается манипулировать результатами фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины, а также конкретных цифр, которые должны быть объявлены россиянами после их проведения.