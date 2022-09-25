Окупанти "підбили" підсумки фейкових референдумів ще на початку вересня, - СБУ

Російські окупанти "підбили" підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня. Тоді ж і були підписані документи про входження "ДНР" до складу Росії.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві, що нинішнє абсолютно незаконне "голосування", анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, – просто для створення потрібної їм картинки на росТБ.

Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві Л/ДНР".

"Мені сестра зателефонувала: у них друзі, ну їх, куми… Донька працює у міністерстві соціальної політики "ДНР". Вона все знає. Вона сказала: "Ще на початку вересня були підписані документи про входження "ДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської області, входження їх до складу Російської Федерації", – розповідає українка своїй знайомій, яка також перебуває в тимчасовій окупації рашистів.

Жінки бідкаються, що Росія просто знищує місцеве населення і наражає на смерть простих людей.

Як відомо, з 23 по 27 вересня на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонській та Запорізької областей відбуваються "референдуми" щодо приєднання до Російської Федерації.

Нагадаємо, США вже отримали дані про те, як Росія збирається маніпулювати результатами фейкових референдумів на окупованих теріторіях України, а також про конкретні цифри, які мають бути оголошені росіянами після їх проведення.

А президент США Джо Байден заявив, що його країна ніколи не визнає анексію територій України Росією та пообіцяв нові санкції проти РФ.