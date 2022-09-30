Великобритания запретила экспорт в РФ юридических и IT-услуг и ввела санкции против главы Центробанка

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых запретах на экспорт услуг и товаров, касающихся уязвимых секторов российской экономики, в ответ на заявление России о незаконной аннексии четырех областей Украины.

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Как отмечают в британском правительстве, для России будет перекрыт доступ к консультационным услугам в сфере информационных технологий, архитектурным, инжиниринговым, рекламным, аудиторским услугам и услугам по юридическому консультированию сделок.

"Россия сильно зависит от западных стран в плане юридических услуг: 85% всех юридических услуг импортируются из стран G7. Учитывая, что Лондон является международным юридическим центром, на Великобританию приходится 59% этого импорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вводимые меры в отношении юридического консультирования будут охватывать определенные коммерческие и транзакционные услуги и ограничивать возможности российского бизнеса работать на международном уровне.

В свою очередь, консультационные услуги в области IT, попавшие под запрет, охватывают, в частности, разработку IT-систем и программных приложений. Указано, что наряду с предыдущим запретом Великобритании на экспорт квантовых вычислений и вычислительных услуг, а также выезда более 170 тысяч IT-специалистов из России с начала вторжения в Украину, эти меры еще больше подорвут способность РФ поддерживать свое технологическое развитие.

"Великобритания также работает с международными партнерами, чтобы отрезать Россию от наших инженерных услуг и архитектурных услуг. Россия импортирует 77% этих услуг из стран G7, и сегодняшние меры серьезно подорвут будущий рост ключевых отраслей экономики России", - отмечают в британском правительстве.

Также новые санкции лишат РФ доступа к другим профессиональным услугам мирового уровня, включая аудиторские и рекламные. Как указано в сообщении, порядка 80% российского импорта в области бухгалтерского учета, аудита и налогового консультирования приходится на Великобританию, ЕС и США, потому предпринятые Великобританией шаги еще больше "подорвут способность российского бизнеса идти в ногу с международным рынком".

Великобритания также ввела санкции против главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Отмечается, что она сыграла важную роль в управлении российской экономикой в течение войны российского режима против Украины и распространении рубля на украинские территории, оккупированные Россией. Активы главы Центробанка будут заморожены, а въезд в Великобританию ей будет запрещен.

Кроме того, запрещен экспорт из Великобритании в Россию почти 700 товаров, имеющих решающее значение для производства в обрабатывающей промышленности России. В 2021 году объем такого импорта составил 200 миллионов фунтов.

Отмечается, что в целом под британские санкции против РФ попали торговые позиции уже на сумму 19 миллиардов фунтов, исходя из показателей экспорта в 2021 году.

"Наконец, Великобритания приостановит процесс, в соответствии с которым действия, предпринятые для управления банкротством российских банков, признаются в соответствии с законодательством Соединенного Королевства в случаях, когда банк является юридическим лицом, находящимся под санкциями. Это не позволит этим российским действиям вступить в законную силу в Великобритании и потенциально принести экономическую выгоду российскому государству", - сказано в сообщении.

Наряду с сегодняшними мерами Великобритания также продолжает работу с другими странами "Большой семерки" по доработке и реализации предложенного ограничения цен на российскую нефть.

Помимо этого, британский МИД вызвал посла России Андрея Келина, чтобы "самым решительным образом" выразить ему протест против незаконной аннексии суверенной украинской территории.

Напомним также, что лишь несколько дней назад Великобритания объявила о введении очередного пакета антироссийских санкций, в частности против ответственных за "референдумы" на оккупированных территориях Украины, против "Гознака" и четырех российских олигархов.

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