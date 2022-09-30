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Министр обороны Британии тайно посетил Киев
Министр обороны Великобритании Бен Воллес вчера 29 сентября сообщил в своем Twitter, что на этой неделе посещал столицу Украины, где встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
"На этой неделе получил удовольствие посетить своего доброго друга Алексея Резникова в Киеве, где обсудил увеличение военной помощи Украине. Наша поддержка их борьбы против российской агрессии становится все крепче, и мы продолжим ее и в 2023 году, и дальше!" – написал глава оборонного ведомства Великобритании.
Подробности его встречи с Алексеем Резниковым неизвестно. Более того, неизвестно, в какой день Уоллес посещал Киев, ведь о его визите ранее не сообщалось и не анонсировалось.
Напомним, накануне Великобритания передала Украине очередной пакет военной помощи и заявила, что будет дальше увеличивать военную поддержку Украине столько, сколько нужно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
До этого Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным премьером Великобритании Лиз Трасс. Он стал первым среди иностранных лидеров, поговорившим с новой главой британского правительства.
Во время этого разговора Трасс заверила, что Великобритания будет и дальше усиливать лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины.