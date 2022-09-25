Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Экономика
Дата публикации

Великобритания увеличит расходы на оборону минимум на 52 млрд фунтов

Великобритания увеличит расходы на оборону минимум на 52 млрд фунтов
Фото: depositphotos

Новый премьер-министр Лиз Трасс придерживается своего предвыборного обещания, увеличить расходы на оборону на 3% до 2030 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Так, Великобритания в ответ на российскую агрессию увеличит расходы на оборону. Об этом министр обороны Бен Уоллес рассказал в интервью The Sunday Telegraph.

Уоллес отметил, что армия фактически будет расти, если увеличить расходы. По его словам, увеличение произойдет впервые после десятилетий сокращений финансирования.

Он добавил, что годовой оборонный бюджет к 2030 году должен составлять примерно 100 млрд фунтов, что на 52 млрд больше текущей суммы, которую министр считает огромной.

Напомним, что Великобритания предоставит Украине экспертную помощь в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры. 