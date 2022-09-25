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Великобритания увеличит расходы на оборону минимум на 52 млрд фунтов
Новый премьер-министр Лиз Трасс придерживается своего предвыборного обещания, увеличить расходы на оборону на 3% до 2030 года.
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Так, Великобритания в ответ на российскую агрессию увеличит расходы на оборону. Об этом министр обороны Бен Уоллес рассказал в интервью The Sunday Telegraph.
Уоллес отметил, что армия фактически будет расти, если увеличить расходы. По его словам, увеличение произойдет впервые после десятилетий сокращений финансирования.
Он добавил, что годовой оборонный бюджет к 2030 году должен составлять примерно 100 млрд фунтов, что на 52 млрд больше текущей суммы, которую министр считает огромной.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Великобритания предоставит Украине экспертную помощь в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры.