Великобританія збільшить витрати на оборону щонайменше на 52 млрд фунтів

Новий прем'єр-міністр Ліз Трасс дотримується своєї передвиборчої обіцянки збільшити витрати на оборону на 3% до 2030 року.

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Так, Великобританія у відповідь на російську агресію збільшить витрати на оборону. Про це міністр оборони Бен Уоллес розповів в інтерв'ю The Sunday Telegraph.

Уоллес зазначив, що армія фактично зростатиме, якщо збільшити витрати. З його слів, збільшення відбудеться вперше після десятиліть скорочень фінансування.

Він додав, що річний оборонний бюджет до 2030 року має становити приблизно 100 млрд фунтів, що на 52 млрд більше поточної суми, яку міністр вважає величезною.

Нагадаємо, що Великобританія надасть Україні експертну допомогу у відновленні зруйнованої війною інфраструктури.