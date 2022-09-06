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Зеленський першим серед іноземних лідерів провів розмову з новим прем'єр-міністром Великобританії
Президент Володимир Зеленський ввечері 6 веренся провів телефонну розмову з новообраною прем'єркою Великої Британії Ліз Трасс. Він став першим серед іноземних лідерів, хто поговорив з новою очільнецею британського уряду.
Про це Зеленський повідомив в своєму Twitter.
Він розповів, що з новим лідером Великобританія буде й надалі посилювати лідерську оборонну та економічну підтримку Україні. Окремо Зеленський та Трасс обговорили безпекові гарантії.
"Обговорили участь Великобританії у відбудові України. Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах", — розповів український президент.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пресслужба уряду Великобританії згодом повідомила, що Трасс прийняла запрошення відвідати Україну незабаром. Вона також додала, що Україна може розраховувати на допомогу Великобританії в довгостроковій перспективі.
Ще до обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Великої Британії вона заявляла, що має намір зателефонувати Зеленському першому.
Нагадаємо, 5 вересня оголосили результати перегонів за посаду лідера Консервативної партії Великої Британії. Її отримала Ліз Трасс, яка зайняла посаду прем‘єр-міністра країни, замінивши Бориса Джонсона.
Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня. Сталося це після того, як за кілька днів звільнилися десятки урядовців.