Зеленський розповів, чи поїде на саміт G20 до Індонезії, де буде Путін

Президент Володимир Зеленський заявив, що формат участі України у саміті G20 наразі невідомий та залежатиме від ситуації в країні та на фронті.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Офіс президента України.

"До листопада ще дуже багато часу. Рано про щось говорити. Я сказав, за яких умов ми готові бути. І вдячний за те, що нас запросили, Україну запросили. У якому форматі - це залежатиме від багатьох факторів. Насамперед. для мене - від того, що відбуватиметься у нас у державі", - заявив Зеленський на прес-конференції у Києві.

Він також вкотре наголосив, що якщо Росія влаштує 24 серпня "судилище" над українськими військовополоненими, то про жодні переговори з країною-агресором РФ не може бути й мови.

"Тут не про червоні лінії. Тут, мені здається, зрозумілі людські умови. Якщо до нас, до наших полонених будуть ставитися саме так,про які перемовини, про що взагалі говорити? На цьому крапка. Мені немає що додати. Усе, що я думаю про це, я вже сказав", - підкреслив Зеленський.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін планує відвідати саміт G20, що відбудеться 15-16 листопада 2022 року на острові Балі в Індонезії.

Раніше були сумніви чи Путін буде очно брати участь у цьому заході, чи спілкуватиметься через відеозв'язок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський одержав запрошення від свого індонезійського колеги Джоко Відодо на саміт G20.

А Сполучені Штати Америки заявили, що бойкотуватимуть засідання G20, якщо в них братиме участь Росія. А президент США Джозеф Байден попросив виключити Росію із G20.