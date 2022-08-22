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Переговори з Росією стануть неможливими після суду над українськими військовими у Маріуполі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський попередив, що суд над полоненими українськими військовими, який окупанти готують в Маріуполі 24 серпня, зробить неможливими будь-які переговори з країною-агресором РФ.
Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
Він гнагадав, що зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими військовополоненими.
"Хай там що собі думають окупанти, хай що планують, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, міжнародних правил заведуть у ці декорації... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала", - заявив Зеленський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Президент підкреслив, що Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників.
Зазначимо, російські окупанти планують провести псевдосуд над українськими військовополоненими у зруйнованому Маріуполі на День Незалежності України.
Для цього на сцені філармонії у Маріуполі окупанти почали монтувати тюремні клітки.
Україна вважає офіційним воєнним злочином Росії підготовку судилища над захисниками "Азовсталі". Українська влада закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста згадати про своє призначення та втрутитися у псевдосуд бойовиків над військовополоненими.
Також Сили безпеки та оборони України зробили спільну заяву щодо полонених захисників Маріуполя, в якій закликали світову спільноту не допустити анонсованого окупантами “суду” у Маріуполі над українськими захиниками.