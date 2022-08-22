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Переговоры с Россией станут невозможны после суда над украинскими военными в Мариуполе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что суд над пленными украинскими военными, который оккупанты готовят в Мариуполе 24 августа, сделает невозможными любые переговоры со страной-агрессором РФ.
Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.
Он напомнил, что сейчас в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно противного и абсурдного судилища над украинскими военнопленными.
"Пусть что думают оккупанты, пусть что планируют, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации...Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", - заявил Зеленский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Президент подчеркнул, что Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и они защищали свободу своего народа от захватчиков.
Отметим, российские оккупанты планируют провести псевдосуд над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины.
Для этого на сцене филармонии в Мариуполе оккупанты начали монтировать тюремные клетки.
Украина считает официальным военным преступлением судилище над защитниками "Азовстали". Украинские власти призвали Международный комитет Красного Креста вспомнить о своем назначении и вмешаться в псевдосуд боевиков над военнопленными.
Также Силы безопасности и обороны Украины сделали совместное заявление по поводу пленных защитников Мариуполя, в котором призвали мировое сообщество не допустить анонсированного оккупантами "суда" в Мариуполе над украинскими защитниками.