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Україна закликала світову спільноту не допустити "судилища" захисників Маріуполя
Сили безпеки та оборони України зробили спільну заяву щодо полонених захисників Маріуполя, в якій закликали світову спільноту не допустити анонсованої окупантами суду у Маріуполі над українськими захиниками. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Уточнюємо, що загарбники заявляли, що "суд" може прийняти рішення про страту захисників Маріуполя.
"Зі свого боку Україна постійно посилює публічну комунікацію з нашими партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог із українськими військовими, які перебувають у полоні", — заявили в Генштабі.
Після оголошення 16 травня полком Нацгвардії "Азов" про згоду виконати "наказ вищого військового командування" територію "Азовсталі" покинули спершу тяжко поранені, а згодом і решта бійців. Окупанти перевезли їх на територію, підконтрольну "ДНР" до 24 лютого: поранених відправили до лікарні до Новоазовська, а решту - до колишньої виправної колонії у селищі Оленівка під Донецьком.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В Генштабі зазначають, що тоді стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на "Азовсталі" насамперед тяжкопоранених, тому що запаси необхідних медикаментів закінчувалися.
В рамках цих домовленостей провели масштабний обмін - з полону було визволено 144 захисники України в черані.
"Усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути Героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських Захисників та Захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин", - підкреслють в заяві.
В цей же час Росія не дотримується зобов’язань, тому питання обміну полоненими є складним і чутливим. Зокрема окупанти влаштували масштабне вбивство українських військових полонених в Оленівці.