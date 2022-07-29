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Россияне специально атаковали колонию в Еленовке, где содержались украинские пленные, — Генштаб
Оккупанты 29 июля совершили умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения во временно оккупированной Еленовке, где содержались украинские пленные. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования с РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - объяснили в Генштабе.
Отметим, российская пропаганда утром 29 июля начала распространять дезинформацию о том, что якобы "ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке". При этом на самом деле захватчики совершили обстрел, чтобы скрыть свои военные преступления, в частности, пытки военных пленных.
Как и ожидалось, еще одна цель этого обстрела – обвинить ВСУ. Однако, как подчеркнули в Генштабе, по району населенного пункта Оленевка Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Поскольку россияне атаковали временно оккупированный населенный пункт, нет достоверной информации о количестве погибших. По данным росСМИ, в колонии могли погибнуть не менее 40 попавших в плен украинских военных.
Лидер движения "Азов" Андрей Белецкий отреагировал на удар рашистов по колонии в оккупированной Еленовке, объявив охоту на всех причастных к этому военному преступлению.
"Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, поэтому пытается нас уничтожить вероломством", - написал Белецкий в своему Telegram.
Он добавил, что командование полка уже начало собирать информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления.
"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", - заявил Белецкий.
Ранее российская пропаганда пыталась распространить фейк о "контрабанде оружия из Украины". В этот раз В ЕС опровергли эту информацию со стороны РФ и подчеркнули, что полностью доверяют украинскому правительству и командованию ВСУ.