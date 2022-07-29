Россияне специально атаковали колонию в Еленовке, где содержались украинские пленные, — Генштаб

Оккупанты 29 июля совершили умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения во временно оккупированной Еленовке, где содержались украинские пленные. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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"Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования с РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - объяснили в Генштабе.

Отметим, российская пропаганда утром 29 июля начала распространять дезинформацию о том, что якобы "ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке". При этом на самом деле захватчики совершили обстрел, чтобы скрыть свои военные преступления, в частности, пытки военных пленных.

Как и ожидалось, еще одна цель этого обстрела – обвинить ВСУ. Однако, как подчеркнули в Генштабе, по району населенного пункта Оленевка Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.

Поскольку россияне атаковали временно оккупированный населенный пункт, нет достоверной информации о количестве погибших. По данным росСМИ, в колонии могли погибнуть не менее 40 попавших в плен украинских военных.

Лидер движения "Азов" Андрей Белецкий отреагировал на удар рашистов по колонии в оккупированной Еленовке, объявив охоту на всех причастных к этому военному преступлению.

"Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, поэтому пытается нас уничтожить вероломством", - написал Белецкий в своему Telegram.

Он добавил, что командование полка уже начало собирать информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления.

"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", - заявил Белецкий.

Ранее российская пропаганда пыталась распространить фейк о "контрабанде оружия из Украины". В этот раз В ЕС опровергли эту информацию со стороны РФ и подчеркнули, что полностью доверяют украинскому правительству и командованию ВСУ.