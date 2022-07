В ЕС опровергли фейк российской пропаганды о "контрабанде оружия" из Украины

Россия начала проводить кампанию дезинформации, направленную против Украины, ЕС и НАТО, пытаясь оправдать свою преступную атаку на Украину. В частности, заявляет о "контрабанде оружия", поставляемой союзниками.

В ЕС знают, что эта информация не соответствует действительности. Об этом заявил спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано в интервью "Укринформу".

"Мы не можем говорить за НАТО, но, с точки зрения ЕС, российская пропаганда и дезинформация предпринимает такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически, вся информация, исходящая из Кремля или от Министерства обороны или Министерства иностранных дел России, является такой массированной пропагандой и обычной ложью", — считает Стано.

Он отметил, что у Евросоюза нет ни единой причины, чтобы не доверять украинским властям. При этом существует механизм мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставляемое ЕС, использовалось для целей защиты украинского народа от российских оккупантов.

В НАТО также уверены, что Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, которое она получает от союзников для реализации права на самооборону от российской агрессии.

Отметим, ранее издание Financial Times опубликовало статью с заголовком ""НАТО и ЕС бьют тревогу в связи с риском контрабанды оружия Украиной" ("NATO and EU sound alarm over risk of Ukraine weapons smuggling").

После этого глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил народным депутатам создать временную специальную комиссию, которая будет контролировать решение вопросов, связанных с использованием оружия, полученного от партнеров Украины.