Во Львове открыли самый большой в стране центр протезирования: что известно

При поддержке немецкого правительства во Львове открыли крупнейший в стране центр протезирования и ортезирования UNBROKEN, который обеспечит протезами более 1200 пациентов в год.

Об этом сообщила пресс-служба GIZ Ukraine.

Так, в одноэтажном здании общей площадью 1000 квадратных метров расположен центр изготовления протезов, аудитории для обучения и исследований, комнаты для примерки и испытания протезов пациентами, а также внутренний дворик для отдыха. Центр оборудован новейшим оборудованием (AFT, Romedis) для изготовления протезов верхних и нижних конечностей.

Во Львове открыли самый большой в стране центр протезирования. Фото: пресс-служба GIZ Ukraine

"Важной частью проекта является обучение протезистов и ортопедов по стандартам ISPO (Международного общества протезирования и ортопедии). Около 60 человек принимают участие в учебных программах разных уровней при поддержке немецкого правительства и GIZ Ukraine. Успешные выпускники получают международные сертификаты", - сообщили в пресс-службе. службе.

По словам генерального директора Первого медобъединения Львова Олега Самчука, созданный Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN увеличит мощности производства протезов в Украине.

Он добавил, что в Украине не хватает специалистов по протезированию и ортезированию, однако планируется, что Центр станет еще учебным хабом.

Центр станет еще и учебным хабом. Фото: пресс-служба GIZ Ukraine

"За последний год на нашей базе уже состоялся ряд учений для 51 работника протезных предприятий из разных уголков Украины. А уже 21 мая в этом Центре начнется следующий модуль авторитетных в мире учений Human Study. Также это будет место для проведения исследований по протезированию и разработке украинских стартапов", - отметил генеральный директор Первого медобъединения Львова Олег Самчук.

Среди прочего центр будет разрабатывать материалы для национальной программы подготовки украинских тренеров по протезированию, которые смогут передавать свой опыт будущим специалистам и увеличивать количество специалистов в этой области.

Центр будет разрабатывать материалы национальной программы подготовки украинских тренеров по протезированию. Фото: пресс-служба GIZ Ukraine

Здание рассчитано на 30 рабочих мест. Центр будет производить около 1 200 протезов в год.

В пресс-службе отметили, что этот проект реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) в рамках "Специальная программа поддержки Украины/EU4ResilientRegions" и финансируется Федеральным правительством Германии.

Обучение специалистов по протезированию и ортезированию в Украине

Ранее в интервью Delo.ua управляющий директор Human Study eV Кристиан Шлирф рассказал об обучении специалистов по протезированию и ортезированию в Украине, строительству мастерской протезирования, а также об общей потребности страны в медицинских учреждениях и специалистах.

В частности, по ориентировочным оценкам, количество людей, нуждающихся в протезировании и ортезировании до начала вторжения оценивалось в примерно 60 000 человек, нуждающихся в протезировании, и 240 000 нуждающихся в ортезных изделиях, однако эти цифры растут.

Относительно оценки затрат на обучение специалистов по программе Human Study eV в области протезирования и ортезирования следующая (в эту стоимость не включены материалы для клинических и технических учений, а также экзамены, - Ред.) :

Уровень техники P&O : примерно 12 000 евро на выпускника (полная программа).

: примерно 12 000 евро на выпускника (полная программа). Уровень ассоциированного P&O: примерно 20 000 евро на выпускника (полная программа).

Human Study работает по методологии смешанного обучения (Blended Learning), поэтому все участники работают полный рабочий день и одновременно получают образование. Преимуществом является техническая и клиническая практика, значительно повышающая практические навыки участников (по сравнению со студентами, которые только учатся полный день в университете, - Ред.).

В 2024 году планируется принять: