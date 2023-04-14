Во Львове открыли центр протезирования и реабилитации пострадавших от войны Superhumans (ФОТО, ВИДЕО)

Во Львовской области открыли первую очередь медицинского центра по протезированию и реабилитации Superhumans. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

"Принимаем поздравления. В августе 2022 года мы впервые зашли в помещение первого корпуса нашей всеукраинской клиники. В октябре здесь начались ремонтные работы и в апреле, через рекордные пять месяцев, мы открыли двери первого корпуса Superhumans Center", - говорится в нем.

В частности уже работают для пациентов лаборатория протезирования, отдел реабилитации, реабилитационный бассейн и психологические кабинеты. До конца года планируется открытие второго корпуса с операционным и стационарным отделениями.

"Superhumans — это всеукраинский проект. Такие ультрасовременные центры реабилитации и протезирования мы планируем открывать по всей Украине! А пострадавшие в результате войны люди будут получать все услуги нашего центра бесплатно", - добавляют в клинике.

Как сообщает пресс-служба президента, в открытии приняли участие первая леди Елена Зеленская вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко (они входят в наблюдательный совет центра), министром здравоохранения Франции Брижит Бургиньон и начальником Львовской областной военной администрации Максимом Козицким.

Первая очередь клиники расположена на территории Львовского областного госпиталя ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы (город Винники Львовской общины), но управление он имеет независимое. Там будут бесплатно проводить протезирование, реабилитацию, лечение посттравматического стрессового расстройства и реконструктивную хирургию.

Отмечается, что в Superhumans применяют комплексный подход к лечению и стремятся изменить восприятие и психологический подход к украинцам, которые получили сложные травмы и потеряли конечности.

Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента

Протезы здесь будут производить и собирать собственными силами: лаборатория протезирования создана с участием немецкой компании Ottobock. Отдел реабилитации имеет большой бассейн и мультифункциональные средства для физической терапии.

"Superhumans – не только о современном протезировании. Это инициатива о возвращении возможностей в широком понимании – физических, психологических. О восстановлении. Потому что когда крепнет один человек, крепнем все мы. И вот теперь имеем буквальное, не метафорическое место силы, где происходит восстановление. людей, а значит, и страны", – подчеркнула супруга президента.

Первая леди отметила, что центр спроектирован и отремонтирован с акцентом на максимальной доступности для всех: людей на колесных креслах, с протезами, с недостатками зрения и слуха.

"Доступность – это еще одна черта Superhumans, что много значит лично для меня, поскольку я давно занимаюсь безбарьерностью. Superhumans будет задавать стандарты по безбарьерности для всех медицинских учреждений Украины. И вообще для страны, потому что восстановленная Украина в моем понимании – это страна, где развитие людей не ограничивают ни возраст, ни физическое состояние, ни предубеждения, ни финансы", – добавила Зеленская.

Она поблагодарила меценатов проекта – филантропов Говарда Баффета, чей вклад в объеме 16,3 миллиона долларов позволил Superhumans открыть первую очередь медицинского центра, а также Ричарда Брэнсона.