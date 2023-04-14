Під Львовом відкрили центр протезування та реабілітації постраждалих від війни Superhumans (ФОТО, ВІДЕО)

У Львівській області відкрили першу чергу медичного центру з протезування та реабілітації Superhumans. Про це йдеться у його повідомленні в Facebook.

"Приймаємо привітання. В серпні 2022 року ми вперше зайшли в приміщення першого корпусу нашої всеукраїнської клініки. В жовтні тут почались ремонтні роботи й у квітні, через рекордні п'ять місяців, ми відкрили двері першого корпусу Superhumans Center", - сказано в ньому.

Зокрема, вже працюють для пацієнтів лабораторія протезування, відділ реабілітації, реабілітаційний басейн та психологічні кабінети. До кінця року планується відкриття другого корпусу з операційним та стаціонарним відділеннями.

"Superhumans — це всеукраїнський проєкт. Такі ультрасучасні центри реабілітації та протезування плануємо відкривати по всій Україні! А люди, які постраждали внаслідок війни, отримуватимуть всі послуги нашого центру безкоштовно", - додають у клініці.

Як повідомляє пресслужба президента, у відкритті прийняли участь перша леді Олена Зеленська разом з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком (вони входять до наглядової ради центру), міністром охорони здоров’я Франції Бріжіт Бургіньйон та головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким.

Першу чергу клініки розташовано на території Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи (місто Винники Львівської громади), але управління він має незалежне. Там безкоштовно проводитимуть протезування, реабілітацію, лікування посттравматичного стресового розладу та реконструктивну хірургію.

Зазначається, що у Superhumans застосовують комплексний підхід до лікування та прагнуть змінити сприйняття й психологічний підхід до українців, які зазнали складних травм і втратили кінцівки.

Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: Superhumans Center Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента

Протези тут вироблятимуть та збиратимуть власними силами: лабораторію протезування створено за участю німецької компанії Ottobock. Відділення реабілітації має великий басейн та мультифункціональні засоби для фізичної терапії.

"Superhumans – не тільки про сучасне протезування. Це ініціатива про повернення можливостей у широкому розумінні – фізичних, психологічних. Про відновлення. Бо коли міцнішає одна людина, міцнішаємо всі ми. І ось тепер маємо буквальне, не метафоричне, місце сили, де відбувається відновлення людей, а отже, країни", – наголосила дружина президента.

Перша леді відзначила, що центр спроектовано та відремонтовано з акцентом на максимальній доступності для всіх: людей на колісних кріслах, з протезами, з вадами зору та слуху.

"Доступність – це ще одна риса Superhumans, що багато важить особисто для мене, бо давно займаюся безбар’єрністю. Superhumans задаватиме стандарти щодо безбар’єрності для всіх медичних закладів України. І взагалі для країни, бо відновлена Україна в моєму розумінні – це країна, де розвиток людей не обмежують ані вік, ані фізичний стан, ані упередження, ані фінанси", – додала Зеленська.

Вона подякувала меценатам проекту – філантропам Говарду Баффету, чий внесок в обсязі 16,3 мільйона доларів дав змогу Superhumans відкрити першу чергу медичного центру, та Річарду Бренсону.