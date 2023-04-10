Зеленський зустрівся з засновником Virgin Group Бренсоном: що обговорювали (ФОТО, ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Virgin Group та неприбуткового фонду Virgin Unite, британським підприємцем Річардом Бренсоном, який приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24.

Як повідомляє пресслужба глави держави, він подякував бізнесмену за потужні меседжі на підтримку України в часи війни проти російського агресора. Президент зазначив, що одним з пріоритетів сьогодні є відбудова країни, її інфраструктури, зокрема освітньої.

За його словами, українські заклади освіти потребують цифровізації та оснащення відповідним обладнанням, забезпечення бомбосховищами. Крім того, Зеленський назвав одним із головних викликів для України розмінування територій, що стали ареною інтенсивних бойових дій, для чого їй потрібна відповідна допомога, зокрема технологічна.

Президент також привернув увагу Бренсона до проблеми масової незаконної депортації українських дітей до Росії й необхідності тиску, зокрема інформаційного, на державу-агресора в цьому питанні.

Фото: пресслужба президента

Бренсон у свою чергу зазначив, що захоплюється мужністю українського народу й для нього честь – стати амбасадором United24. За його словами, він з нетерпінням чекає можливості використати глобальне охоплення та мережі Virgin Unite, щоб допомогти підтримати роботу United24 для народу України.

Нагадаємо, що Бренсон вже відвідував Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, а саме в червні 2022 року, коли побував на аеродромі держпідприємства "Антонов" у Гостомелі.