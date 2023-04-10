Зеленский встретился с основателем Virgin Group Брэнсоном: что обсуждали (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с основателем компании Virgin Group и некоммерческого фонда Virgin Unite, британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, который присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы United24.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он поблагодарил бизнесмена за мощные месседжи в поддержку Украины во время войны против российского агрессора. Президент отметил, что одним из приоритетов сегодня является восстановление страны, ее инфраструктуры, в том числе образовательной.

По его словам, украинские учебные заведения нуждаются в цифровизации и оснащении соответствующим оборудованием, обеспечении бомбоубежищами. Кроме того, Зеленский назвал одним из главных вызовов для Украины разминирование территорий, ставших ареной интенсивных боевых действий, для чего ей нужна соответствующая помощь, в том числе технологическая.

Президент также привлек внимание Брэнсона к проблеме массовой незаконной депортации украинских детей в Россию и необходимости давления, в частности информационного, на государство-агрессора в этом вопросе.

Фото: пресс-служба президента

Брэнсон в свою очередь отметил, что восхищается мужеством украинского народа и для него честь – стать послом United24. По его словам, он с нетерпением ждет возможности использовать глобальный охват и сеть Virgin Unite, чтобы помочь поддержать работу United24 для народа Украины.

Напомним, что Брэнсон уже посещал Украину после начала полномасштабного российского вторжения, а именно в июне 2022 года, когда побывал на аэродроме госпредприятия "Антонов" в Гостомеле.