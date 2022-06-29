Миллиардер Брэнсон о визите в Киев: Шрамы войны неизгладимы, но я верю в победу украинского народа

Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон 29 июня приехал в Украину. Он посетил Гостомель в Киевской области, встретился с президентом Владимиром Зеленский, а также выразил свое восхищение стойкости украинского народа.

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О своих впечатлениях о поездке в Украину Брэнсон поделился в Virgin Galactic.

Отмечается, что британский бизнесмен встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и группой лидеров украинского бизнеса, а также посетил некоторые из мест, которые пострадали вследствие российской агрессии.

"Моя главная цель приезда в Киев состояла в том, чтобы встретиться и выслушать украинцев, понять их страхи и опасения, а также узнать, что бизнес в партнерстве с гражданским обществом и правительствами может сделать для наиболее эффективной поддержки Украины", - рассказал Ричард Брэнсон.

Также он рассказал о своих прошлых визитах в столицу Украины в 2014 и 2015 годах, обозначив Киев потрясающим историческим городом, построенным вдоль берегов величественного Днепра.

"Но шрамы войны неизгладимы в этом растянувшемся городе, особенно в сгоревших корпусах жилых домов, пострадавших от неизбирательных российских авиаударов и ракетных обстрелов", - добавил он.

Кроме этого, он отметил свое восхищение украинцами, которые, несмотря на большую трагедию, не падают духом.

"В то время как миллионы людей бежали из Украины в поисках мира и убежища в соседних странах, многие из тех, кто остался, молодые и старые, гуляют до тех пор, пока не наступит комендантский час и улицы не опустеют. У меня нет ничего, кроме восхищения стойкостью и духом украинцев, зная, что многие из них потеряли близких, друзей и соседей в результате этой неспровоцированной российской агрессии. Мы скорбим о тех, кто был убит, но эмоциональная нагрузка на живых должна быть огромной", - сказал бизнесмен.

Кроме всего прочего, Ричард Брэнсон посетил место в столице, куда в воскресенье, 26 июня, попала вражеская ракета и аэропорт Гостомеля в Киевской области, который был обстрелянный в первые дни войны.

"Покинув Украину, потребуется некоторое время, чтобы обработать шквал впечатлений и озарений. Но то, что нужно в Украине, мне ясно – я буду следить в ближайшие дни и поделюсь еще. Я по-прежнему надеюсь, что Украина и ее замечательный народ одержат победу и выиграют эту войну, взяв под контроль свою территорию, свой суверенитет и свой будущий путь. Но больше, чем когда-либо, мы все должны объединиться и противостоять угрозе, с которой столкнулись Украина и мир", - подытожил он.

Напомним, 30 апреля в Украине приехала американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. В частности, одна из кофеен сети "Львовские круассаны", в которую зашла голливудская звезда Анджелина Джоли, резко увеличила продажи после визита знаменитости — на 20% за два дня.