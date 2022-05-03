Кофейня "Львовские круассаны" на 20% увеличила продажи после визита Анджелины Джоли. Теперь сеть планирует выйти на рынки Польши и США

Одна из кофеен сети "Львовские круассаны", в которую зашла голливудская звезда Анджелина Джоли, резко увеличила продажи после визита знаменитости — на 20% за два дня. Об этом сообщает владелец "Львовских круассанов" Андрей Галицкий, передает Forbes.

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Он уже несколько лет думал над тем, чтобы открыть новые рынки других стран. После визита Джоли, как считает Галицкий, эту задумку будет легче воплотить в жизнь.

"В маркетинге, возможно, будем делать акцент на факте, что Джоли выбрала нас, но если мы и используем историю для активизации продаж, то прибыли опять же направим на благотворительность", — уверяет Галицкий.

При этом компания рассматривает вариант покупки прав на упоминание звезды в промо. Сеть "Львовские круассаны" уже в 2022 году попробует выйти на польский рынок.

"Львовские круассаны" появятся в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Гдыне. Впервые в Польшу сеть зашла в 2018-м, но через год закрыла некоммерческое заведение: ошиблись с выбором локации и ассортиментом. Сейчас хотим открыть несколько заведений, чтобы диверсифицировать риски, если где-нибудь не попадем с локацией", – рассказал Галицкий.

Отметим, что, по мнению основательницы Franchise Group Мирославы Козачук, после визита Джоли "Львовским круассанам" будет проще на рынке Польши. В перспективе "Львовские круассаны" могут появиться и на рынке США.

"Бренды Украина и Джоли — это хорошая коллаборация, которая даст тройной эффект", — считает Козачук.

Напомним, американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала в Украину 30 апреля. Заранее о ее визите не было известно.