В Украину приехала посол доброй воли ООН Анджелина Джоли

В Украине приехала американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли.

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О ее приезде пользователи сообщают в социальных сетях.

В частности, появилось видео актрисы в одном из кафе Львова. Отметим что днем ранее, в субботу 29 апреля, в Twitter появились фотографии Джоли в Варшаве. Ранее актриса навещала украинских беженцев, расположенных в больницах Рима.

🆕 Angelina Jolie was saw in Warsaw, Poland ❤️ | April 29, 2022. #AngelinaJolie pic.twitter.com/XhJKlZjhe3 — Tskaylin (@angelinajoliekl) April 30, 2022

NEW🚨| Angelina Jolie visits Ukrainian children at Bambino Gesú Hospital in Rome.



March 30, 2022. pic.twitter.com/uU1dKJmCfJ — News of Angelina Jolie (@wantexjolie) March 31, 2022

Напомним, ранее голливудский актер Шон Пенн решил помочь украинским переселенцам. Американская благотворительная организация CORE планирует наладить партнерские отношения в Украине.

Об этом 28 марта в ходе встречи с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким заявил американский актер и режиссер Шон Пенн, который является основателем этой благотворительной организации.