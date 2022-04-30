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В Украину приехала посол доброй воли ООН Анджелина Джоли
В Украине приехала американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли.
О ее приезде пользователи сообщают в социальных сетях.
В частности, появилось видео актрисы в одном из кафе Львова. Отметим что днем ранее, в субботу 29 апреля, в Twitter появились фотографии Джоли в Варшаве. Ранее актриса навещала украинских беженцев, расположенных в больницах Рима.
Напомним, ранее голливудский актер Шон Пенн решил помочь украинским переселенцам. Американская благотворительная организация CORE планирует наладить партнерские отношения в Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Об этом 28 марта в ходе встречи с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким заявил американский актер и режиссер Шон Пенн, который является основателем этой благотворительной организации.