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В Україну приїхала посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі
В Україну приїхала американська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі.
Про її приїзд користувачі повідомляють у соціальних мережах.
Зокрема, з'явилося відео акторки в одному із кафе Львова. Зазначимо, що днем раніше, у суботу 29 квітня, у Twitter з'явилися фотографії Джолі у Варшаві. Раніше актриса відвідувала українських біженців, які були розташовані в лікарнях Риму.
Нагадаємо, раніше голлівудський актор Шон Пен вирішив допомогти українським переселенцям. Американська благодійна організація CORE має намір налагодити партнерські відносини в Україні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Про це 28 березня під час зустрічі з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким заявив американський актор та режисер Шон Пенн, який є засновником цієї благодійної організації.