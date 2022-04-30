В Україну приїхала посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі

В Україну приїхала американська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі.

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Про її приїзд користувачі повідомляють у соціальних мережах.

Зокрема, з'явилося відео акторки в одному із кафе Львова. Зазначимо, що днем раніше, у суботу 29 квітня, у Twitter з'явилися фотографії Джолі у Варшаві. Раніше актриса відвідувала українських біженців, які були розташовані в лікарнях Риму.

🆕 Angelina Jolie was saw in Warsaw, Poland ❤️ | April 29, 2022. #AngelinaJolie pic.twitter.com/XhJKlZjhe3 — Tskaylin (@angelinajoliekl) April 30, 2022

NEW🚨| Angelina Jolie visits Ukrainian children at Bambino Gesú Hospital in Rome.



March 30, 2022. pic.twitter.com/uU1dKJmCfJ — News of Angelina Jolie (@wantexjolie) March 31, 2022

Нагадаємо, раніше голлівудський актор Шон Пен вирішив допомогти українським переселенцям. Американська благодійна організація CORE має намір налагодити партнерські відносини в Україні.

Про це 28 березня під час зустрічі з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким заявив американський актор та режисер Шон Пенн, який є засновником цієї благодійної організації.