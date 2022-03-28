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Общество
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Голливудский актер Шон Пенн решил помочь украинским переселенцам

Голливудский актер Шон Пенн решил помочь украинским переселенцам
Шон Пенн (слева) и глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: пресс-служба Львовской ОВА

Американская благотворительная организация CORE планирует наладить партнерские отношения в Украине.

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Об этом сегодня, 28 марта, в ходе встречи с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким заявил американский актер и режиссер Шон Пенн, который является основателем этой благотворительной организации.

Фото 2 — Голливудский актер Шон Пенн решил помочь украинским переселенцам

Как сообщает пресс-служба ОВА, Шон Пенн поинтересовался работой с переселенцами во Львовской области и в какой помощи они еще нуждаются.

Фото 3 — Голливудский актер Шон Пенн решил помочь украинским переселенцам

По данным ОВА, Львовщина с начала войны приютила более 250 тысяч вынужденных переселенцев. В частности, только за последние сутки в регион приехали 585 человек.

"Наша организация хочет наладить партнерские отношения именно здесь, в Украине. Мы знаем, как важно сейчас поддерживать население в борьбе за свободу, поэтому будем помогать всем, чем можем. Ваш опыт – это пример для всего мира. Сейчас мы хотим получить список самых необходимых вещей для переселенцев, чтобы собрать их и в кратчайшие сроки обеспечить людей помощью", – рассказал Пенн.

В ОВА добавили, что в последние месяцы актер снимал в Украине документальный фильм, посвященный вторжению России в Украину, первая фаза которого началась в 2014 году.

Фото 4 — Голливудский актер Шон Пенн решил помочь украинским переселенцам

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину нашу страну поддержали не только западные политики и крупнейшие мировые компании.

Действия Владимира Путина осудили и звезды мирового масштаба — актеры, режиссеры, музыканты, мультипликаторы и даже модельеры.

Они собирают деньги для украинских детей и массово отменяют концертные туры по России.

Автор:
Дмитрий Нарожный