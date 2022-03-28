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Голлівудський актор Шон Пенн вирішив допомогти українським переселенцям

Голлівудський актор Шон Пенн вирішив допомогти українським переселенцям
Шон Пенн (ліворуч) та голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: прес-служба Львівської ОВА

Американська благодійна організація CORE має намір налагодити партнерські відносини в Україні.

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Про це сьогодні, 28 березня, у ході зустрічі з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким заявив американський актор і режисер Шон Пенн, який є засновником цієї благодійної організації.

Фото 2 — Голлівудський актор Шон Пенн вирішив допомогти українським переселенцям

Як повідомляє прес-служба ОВА, Шон Пенн поцікавився роботою з переселенцями у Львівській област, і якої допомоги вони ще потребують.

Фото 3 — Голлівудський актор Шон Пенн вирішив допомогти українським переселенцям

За даними ОВА, Львівщина з початку війни дала притулок понад 250 тисяч вимушених переселенців. Зокрема, лише за останню добу до регіону приїхали 585 людей.

"Наша організація хоче налагодити партнерські відносини саме в Україні. Ми знаємо, як важливо зараз підтримувати населення у боротьбі за свободу, тому допомагатимемо всім, чим можемо. Ваш досвід є прикладом для всього світу. Зараз ми хочемо отримати список найнеобхідніших речей для переселенців, щоб зібрати їх та в найкоротші терміни забезпечити людей допомогою” сказав Пенн.

В ОВА додали, що останні місяці актор знімав в Україні документальний фільм, присвячений вторгненню Росії в Україну, перша фаза якого почалася у 2014 році.

Фото 4 — Голлівудський актор Шон Пенн вирішив допомогти українським переселенцям

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нашу країну підтримали не лише західні політики та найбільші світові компанії.

Дії Володимира Путіна засудили і зірки світового масштабу – актори, режисери, музиканти, мультиплікатори та навіть модельєри.

Вони збирають гроші для українських дітей та масово скасовують концертні тури Росією.

Автор:
Дмитро Нарожний